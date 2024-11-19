Rusya, KBRN tehditlerine karşı mobil barınak üretimine başladı

İHA

Rusya Acil Durum Bakanlığı Araştırma Enstitüsü, nükleer patlamalardan kaynaklanan şok dalgaları ve radyasyon gibi tehditlere karşı koruma sağlayabilen "KUB-M" adlı mobil sığınakların seri üretimine başlandığını duyurdu.

54 KİŞİLİK, DOĞAL AFETLERE KARŞI DA KULLANILACAK

Bu yenilikçi barınaklar, Rusya’nın batısında, Nijni Novgorod bölgesine bağlı Dzerjinsk kentindeki tesislerde üretiliyor. Sığınakların sadece insan kaynaklı tehditlere değil, doğal afetlere karşı da etkin bir koruma sunabileceği ifade edildi. Standart olarak 54 kişi kapasitesine sahip olan mobil sığınakların, ihtiyaca göre genişletilebileceği belirtildi.

48 SAAT KORUMA SAĞLAYABİLİYOR

Yapılan açıklamada, "Mobil barınakların seri üretimi, vatandaşların güvenliğini artırmak için atılmış önemli bir adımı temsil ediyor” ifadelerine yer verildi.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen tanıtım toplantısında geliştiriciler, barınakların hafif nükleer saldırılar, yangınlar, silahlı çatışmalar, radyoaktif salınımlar ve kimyasal tehlikelere karşı 48 saat boyunca koruma sağlayabildiğini vurgulamıştı. Bu gelişme, modern güvenlik teknolojilerinde önemli bir ilerleme olarak görülüyor.

KBRN NEDİR

KBRN, Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Geçmişte kitle imha silahları (KİS) için kullanılan NBC teriminin yerini almıştır. KBRN, kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer kaynaklı tüm tehlikeli maddelerin neden olduğu zararlı ve riskli durumları kapsayan bir tanımlamadır.