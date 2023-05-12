Rusya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını yalanladı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya tarafından seçimlere müdahale edildiği iddiası Kremlin tarafından yalanlanırken "Ana muhalefet adayına bu yöndeki iddiaları ileten her kimse yalancıdır" denildi.

ensonhaber.com

14 Mayıs seçimlerine saatler kala heyecan dorukta.

Sahada son anlar mücadele ile geçerken sandık yaklaştıkça farklı iddialar ortaya atılıyor.

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı bir Twitter paylaşımıyla Rusya'nın seçimlere müdahale hazırlığında olduğunu, Türkiye'de konuşulan 'kasetlerin' arkasında Moskova yönetimi olduğunu iddia etti.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Sevgili Rus Dostlarımız, dün bu ülkede ortaya saçılan montajlar, kumpaslar, Deep Fake içerikler, kasetlerin arkasında siz varsınız. Eğer 15 Mayıs sonrası dostluğumuzun devamını istiyorsanız, elinizi Türk’ün devletinden çekin. Biz hala iş birlikten ve dostluktan yanayız." dedi.

"Kılıçdaroğlu'na bu iddiaları ileten yalancıdır"

Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarına Rusya'dan yalanlama geldi.

Açıklama, Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov yaptı.

Peskov, "Rusya'nın Türkiye seçimlerine müdahale ettiği iddialarını kimin ortaya attığını bilmiyoruz. Moskova, Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun iddialarını reddediyor. Eğer biri ona böyle bir bilgi verdiyse yalancıdır." dedi.