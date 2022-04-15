Rusya: Kiev'e yönelik saldırıları artıracağız

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik füze saldırılarını artıracaklarını açıkladı.

Rusya-Ukrayna savaşında 51 gün geride kaldı.

Rusya başkent Kiev çevresinden çekilirken Ukrayna'nın doğu ve güney şehirlerine saldırılarını artırmıştı.

"Kiev'e saldırıları artıracağız"

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yeni bir açıklamaya göre Kiev'e yönelik saldırıları da artırma kararı alındı.

Açıklamada, "Terör ve sabotaj faaliyetlerine karşılık olarak Kiev’deki hedeflere saldırılarımızı artıracağız." denildi.