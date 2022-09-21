Rusya, KKTC’ye direkt uçacak

Dünyada hiçbir ülkenin tanımadığı ve bu yüzden direkt uçuşların yapılmadığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Rusya’dan uçuşların başlayacağı öne sürüldü.

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya, geçtiğimiz günlerde şubattan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rus vatandaşlarına sınırlarını kapattı.

Ve bu Rusya’ya yapılan ilk yaptırım da değil…

Savaşın başladığı ilk günden bu yana 40’a yakın ülkenin hava sahasını kapattığı Rusya, buna gaz ve kömür kısıtlamasıyla karşılık verdi.

Türkiye dışında varlığını kabul eden yok

Ancak Rusya’nın gazabına uğramayan ülkeler de var...

Bunlardan biri Türkiye…

Hem Ukrayna hem de Rusya'ya sadece savaşın bitirilmesi yönünde destek veren Türkiye, karşılıklı diyaloglar dışında bazı krizlerin de çözümü için çabaladı.

Dünya, bu duruşu takdir ederken; Türkiye'nin çok istediği ve beklediği bir gelişme daha bulunuyor.

O da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığının Türkiye dışında dünyada tanınması.

Rusya’dan KKTC’ye doğrudan uçuşlar başlıyor

Dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünden dünyaya seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çağrısını bir kez daha yineledi ve “KKTC’yi resmen tanıyın.” dedi.

Bu talebin üzerinden çok geçmeden önemli bir gelişme yaşandı…

Buna göre Rusya’dan, KKTC’ye doğrudan uçuşlar başlayacak.

Hatta ilk uçuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yeni Ercan Havalimanı’nın 15 Kasım’daki açılışına yetiştirilecek.

Resmi olarak tanınmasının yolunu açacak

Bu gelişme, KKTC’nin uluslararası arenada resmi olarak tanınmasının yolunu da açmış olacak.

Rus ticari uçuşları çok yakın zamanda doğrudan Rusya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında, muhtemelen bir tur operatörü aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Öte yandan Rusya hükümeti de bu konuya “olur” verdi.

Bu arada Türkiye ile Rusya arasında henüz nihai karara varılmadı ve görüşmeler de sürüyor.

“Böyle bir gelişme, KKTC için çok önemli bir adım olur”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da konuyla ilgili görüşleri, bu gelişmenin doğruluğunu kanıtlar yönde…

Tatar, “Türkiye’nin denge siyaseti bağlamında, Rusya ile hasıl olması durumunda bunu memnuniyetle karşılarız. Böyle bir gelişme, KKTC için çok önemli bir adım olur, tanıma dediğin böyle başlar, önemli olan ekonomik hareketlerdir.” diyor.