Rus mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 601 borda numaralı mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Saat 09.30 sıralarından Marmara'dan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 601 borda numaralı 'Ivan Antonov' adlı mayın tarama gemisi çıktı.

Marmara'dan sonra Çanakkale Boğazı'na giriş yapan gemi, saat 11.30 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndü.

Gemi, Çanakkale önlerine geldi. Mayın tarama gemisinin güvertesinde can yelekli askerlerin olduğu görüldü.

'DUR YOLCU' YAZISIYLA ÇEKİLDİ

Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

SAHİL GÜVENLİK EŞLİK ETTİ

Rus savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

















