Rusya: NATO’nun tatbikatı gerilimi artırıyor

İHA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı.

Rusya'nın NATO ülkelerine gelecekte saldıracağı iddialarını değerlendiren Peskov, Rusya'nın kendi güvenliğini sağladığını belirtti.

"RUSYA, ASKERİ ALTYAPISIYLA NATO'YA DOĞRU HİÇBİR ZAMAN İLERLEMEDİ"

Peskov, "Rusya, askeri altyapısıyla NATO'ya doğru hiçbir zaman ilerlemedi. Tam tersi bir süreç söz konusu. NATO'nun genişlemesinin tüm aşamalarını, askeri altyapısını Rus sınırlarına doğru güçlendirme yönündeki tüm adımları biliyoruz. Kimin kime tehlike oluşturduğu iyi biliniyor. Dolayısıyla tehlikeyi oluşturanın Rusya Silahlı Kuvvetleri olduğunu söylemek kesinlikle yanlış, mantıksız ve tüm tarihin akışına aykırı." dedi.

Sözcü Dmitriy Peskov, Rusya’nın ulusal güvenliği sağlamak için her şeyi yapacağını vurgulayarak, nükleer silahların azaltılmasına ilişkin temasların gerekli olduğunu ancak tüm güvenlik konularının kapsamlı şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

"BU TATBİKATLAR GERİLİMİ TIRMANDIRMAKTAN BAŞKA BİR İŞE YARAMIYOR"

NATO'nun ‘Steadfast Noon’ yıllık nükleer tatbikatına ilişkin de konuşan Peskov, "Bu tür tatbikatlar, Ukrayna'daki sıcak savaşın ortasında gerilimi tırmandırmaktan başka işe yaramıyor.” ifadelerini kullandı.

Dmitriy Peskov, Moldova'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi kampanyasına Rusya'nın müdahale ettiğiyle ilgili suçlamalara ilişkin ise "Bu konudaki suçlamaları kesinlikle reddediyoruz. Başka ülkelerin iç işlerine müdahale etmiyoruz." dedi.