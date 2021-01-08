Rusya Ortodoks Patriği Kirill: Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi Tanrı'nın cezası

Ayasofya'nın statüsünün yeniden camiye çevrilmesini hoş karşılamayan Rusya Ortodoks Patriği Kirill olayı, "Tanrı'nın verdiği bir ceza" olarak yorumladı.

24 Temmuz'da cami statüsüne kavuşup yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi, bütün dünyada yankı uyandırmıştı.

Ayasofya'nın cami statüsüne kavuşması bazı çevreleri de rahatsız etmişti.

Ortodoks aleminin kutladığı Noel Bayramı dolayısıyla Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Patrik Kirill, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'DA YAŞANAN HER ŞEY TANRI'NIN CEZA VERDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Kirill, "Hiç şüphesiz, İstanbul'da yaşanan her şey Tanrı'nın ceza verdiğini gösteriyor. Patrik Bartholomeos, şizmatikleri Kiev kilisesine soktu ve Ayasofya'yı kaybetti. Bu yapı camiye dönüştürüldü" dedi.

Bartholomeos'un Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rusya Ortodoks Kilisesi'nden kopuşu sürecindeki eylemleri karşısında Tanrı'nın emriyle ortaya çıkan daha belirgin bir sonucu tahayyül etmenin zor olduğunu kaydeden Kirill, "Bunun sonuçlarını hemen gördük, zira işlenen günah çok büyüktü" diye konuştu.

FENER RUM PATRİĞİ'NE YÜKLENDİ

Türkiye'deki konumu 'çok zor' olan Bartholomeos'un önde gelen devletlerden biriyle bağlantılı büyük siyasi gücün baskısına dayanaması ve 'hayır' diyememesi nedeniyle Ayasofya'nın statüsünün değiştiğini savunan Kirill, "Fener Rum Patriği'nin arkasında duranlar ve bu çatışmaya ilham verenler, Rusya'yı, Ortodoks Rusya'yı Akdeniz ve Ortadoğu'daki Ortodoks kardeşlerinden ayırmak istiyor" diye ekledi.