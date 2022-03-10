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    Rusya: Rezervleri kullanamazsak dış borcu rubleyle öderiz

    Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya’nın rezervlerine tekrar erişememesi halinde dış borçlarını rubleyle ödeyeceklerini söyledi.
    • AA
    • 10.03.2022 - 21:47
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 21:50
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    Rusya: Rezervleri kullanamazsak dış borcu rubleyle öderiz

    Rusya'ya batı dünyasında Ukrayna savaşı nedeniyle tarihi yaptırımlar uygulanıyor.

    Bu kapsamda Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, başkent Moskova’da gazetecilere konuya ilişkin açıklamarda bulundu.

    Siluanov, Rusya'nın dış borcunu ödemesiyle ilgili sürecin, yaptırımlar nedeniyle dondurulan rezervleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

    "ÖNCELİK DÖVİZ İLE ÖDEME"

    Dış borçlarını dövizle ödeyebileceklerini belirten Siluanov, "Dış borcun öncelikle dövizle ödenmesine yönelik talimat vereceğiz. Ancak bu sadece eğer rezervlerimize tekrar erişebilirsek gerçekleşir." dedi.

    "REZERVLERİMİZE ERİŞEMEZSEK DIŞ BORCU RUBLE İLE ÖDERİZ"

    Siluanov, Rusya'nın rezervlerine erişememesi halinde ise rubleyle ödeme yapacaklarına işaret ederek, "Eğer dondurulan rezervlerimize erişimimiz tekrar sağlanmazsa dış borcumuzu rubleyle öderiz. Her koşulda borçlarımızı ödemeye niyetliyiz." diye konuştu.

    Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.

    Rusya: Rezervleri kullanamazsak dış borcu rubleyle öderiz #1


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