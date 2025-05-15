Haber Merkezi

İstanbul'da gerçekleşecek barış müzakereleri öncesi Ukrayna ve Rusya arasında yeni bir gerginlik yaşandı...

Kritik zirve öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya gelen Ukrayna lideri Vladimir Zelensky, kendisini bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rusya'yı hedef aldı.

"GÖSTERMELİK HEYET"

Zelensky, Rusya lideri Vladimir Putin'in barış masasına sahte heyet gönderdiğin ima ederek, "Rusya'dan görüşmelere kimin katılacağı konusunda resmi bir bilgilendirme yapılmadı ama göstermelik gibi duruyor." dedi.

RUSYA'DAN SERT CEVAP

Ukrayna liderinin bu sözlerine Rusya cephesinden sert cevap geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Zelensky'nin iddialarına cevap verdi.

"Burada okuduğum kadarıyla, Zelensky, Rus heyetinin düzeyini "süs amaçlı" olarak nitelendirmiş. Heyetin başında Venediktov, heyette Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Galuzin, Savunma Bakanlığı temsilcisi ve Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Daire Başkanı var.

"SOYTARI, EZİK, EĞİTİMSİZ"

Kim böyle bir heyete 'göstermelik' gibi bir kelime kullanır? Bir soytarı mı? Bir ezik mi? Hiçbir şekilde hiçbir eğitimi olmayan biri... İktidara medya desteğiyle gelmiş birinin, bu seviyedeki insanları küçümsemesi neye dayanıyor? Kim olursa olsun birinin profesyonelliğini sorgulayabilir mi? Bu kişi, böyle konuşmaya hakkı olmayan biridir."