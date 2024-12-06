Rusya, Suriye'deki vatandaşlarını uyardı: Ülkeyi terk edin

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Son dakika haberine göre Suriye'de her an önemli gelişmeler yaşanıyor.

Ülkede Halep ve Şam'dan sonraki en önemli şehirlerinden biri olan ve "kültür başkenti" olarak bilinen Humus, muhaliflerin eline geçmek üzere.

Şiddetli çatışmaların devam ettiği bölgede muhalifler kent merkezine girmeye başladı.

RUSYA'DAN DİKKAN ÇEKEN AÇIKLAMA

Şam'dan önceki son durak olarak değerlendiren Humus'un da düşümü yaklaşırken Rusya'nın tepkisi merak konusu.

Bu kapsamda muhalifler Şam'a dayanırken Esad rejiminin en büyük destekçisi Suriye'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"SURİYE'Yİ TERK EDİN"

Rusya'nın Şam Büyükelçiliğinden bir açıklama yayınlanarak Rus vatandaşlarına Suriye'yi terk etme çağrısında bulunuldu.