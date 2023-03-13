Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın uzatılmasını onayladı Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün daha uzatılmasını kabul etti.

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşta 1 yıl geride kaldı.

İki ülkenin savaşı ise dünyayı gıda krizinin eşiğine getirdi.

Türkiye'nin arabulucuğunda gerçekleştirilen görüşmeler sonucu iki ülkenin temsilcileri Tahıl Koridoru Anlaşması imzaladı.

Süresi 18 Mart'ta doluyordu

Özellikle gıdaya ulaşma anlamında sorun yaşayan ülkeleri rahatlatan anlaşmanın tarihinde ise sona gelindi. İmzalanan anlaşmanın süresi 18 Mart'ta doluyordu.

Rusya'dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

2 ay daha uzatıldı

Buna göre Rusya, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Öte yandan Rusya cephesinden daha önce yapılan açıklamada anlaşmanın devam edebilmesi için şart koşulmuştu.

Açıklamada, “Rus tarafı, mevcut tahıl anlaşmasının devam etmesinin, sadece Rus tarım ve gübre üreticilerinin, dünya pazarlarına engelsiz erişimi hesaba katıldığında devam edebileceğini vurguladı.” denilmişti.