Rusya, tatile gitmek isteyenlere kısıtlama uygulamayacak

Ruslara ve Türk turizmcilere müjdeyi veren Putin, "Tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız." dedi.

Türkiye, Rus turistler için cazibe merkezi olmaya, koronavirüs salgını sürecinde de devam edecek.

Özellikle turistlerin Türkiye'de tatil için geniş imkanlara sahip olmaları memnuniyeti artırıyor.

Rusların uğrak merkezi olan Türkiye'de, alınan tedbirlerin gevşetilmesiyle ilk kafileler bekleniyor.

Rusların ve Türk turizmcilerin en büyük endişesi ise bu yıl Rusya tarafından kıstlamanın olup olmayacağıydı.

PUTİN MÜJDEYİ VERDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise dün yaptığı açıklama ile müjdeyi verdi.

Putin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, koronavirüs salgınından etkilenen turizm sektöründe, aşılama sürecinin durumu değiştirmesini umduğunu söyledi.

Rusların geleneksel olarak tatil yaptıkları bölgelere dair bazı endişelerinin olduğunu dile getiren Putin, "Örneğin Güney Avrupa'ya bakın. Orada zor bir durum var ve iyiye de gitmiyor." diye konuştu.

Rus vatandaşlarının yurt dışı tatil planlarına yönelik bir kısıtlama getirmeyi planlamadıklarını belirten Putin, "Turizm gelirlerinin önemli olduğu bazı ülkelerde sezonların açılmasına yönelik adımlar atılıyor. Tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay bir şekilde ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız." ifadelerini kullandı.