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    Rusya Tur Operatörleri Birliği: Türkiye'ye 533 bin tur satıldı

    Rusya Tur Operatörleri Birliği: Türkiye'ye 533 bin tur satıldı

    Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR, söz konusu 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında 533 bin tur paketinin satıldığını açıkladı. ATOR, Rus turizmcilerin zararının büyük olduğunu ifade etti.
    • DHA
    • 13.04.2021 - 08:24
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 11:21
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    Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara ilişkin Moskova’dan yapılan açıklamada, normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmasına karar verildi.

    Konuyla ilgili açıklama, Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’dan geldi.

    15 NİSAN-1 HAZİRAN ARASINDA SINIRLANDIRMA

    Golikova, "Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmasına karar verildi." dedi.

    Moskova hükümetinin 1,5 ay süreyle Türkiye'ye uçuşları durdurma kararı, hem tatil için Türkiye hayali kuran yüz binlerce Rusya vatandaşını etkiledi hem de Rus turizmine darbe vurdu.

    Rusya Tur Operatörleri Birliği: Türkiye ye 533 bin tur satıldı #1

    Rusya Tur Operatörleri Birliği: Türkiye'ye 533 bin tur satıldı ViDEO

    533 BİN TUR PAKETİ SATILDI

    Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR, yasak nedeniyle uğranacak zarar konusunda yaptığı açıklamada, uçuş yasağı getirilen 15 Nisan-1 Haziran döneminde 533 bin tur paketinin satıldığını duyururken, söz konusu turlar için 32 milyar ruble (yaklaşık 413,7 milyon dolar) ödendiğini belirtti.

    RUSLAR PARALARINI GERİ İSTİYOR

    Tur satın alanların yüzde 40'ının çocuklu ailelerin oluşturduğu kaydedilirken, binlerce kişinin iptaller nedeniyle ödedikleri paraları geri alabilmek için tur acentalarına başvurduğu kaydedildi.

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