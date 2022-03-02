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    Rusya turizmde, vatandaşlarına yaptırım uygulamayan ülkeleri önerdi

    Vatandaşlarına turizm rotalarını değiştirmeleri için çağrı yapan Rusya, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, kendilerine yaptırım uygulamayan ülkeleri önerdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 17:49
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    Rusya turizmde, vatandaşlarına yaptırım uygulamayan ülkeleri önerdi

    Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın 7'nci gününde birçok sektör savaştan etkilendi.

    Rusya'ya çok sayıda hava sahasının kapatılması da özellikle turizm sektöründe değişikliklere neden oldu.

    Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), vatandaşlarına yeni tatil ve turizm güzergahları belirledi.

    TÜRKİYE VE YAPTIRIM UYGULAMAYAN DİĞER ÜLKELER ÖNERİLDİ

    Rosturizm Sözcüsü Zarina Doguzova, Rusya vatandaşlarının gidebileceği ülkeler arasında Türkiye, Mısır, Tunus, BAE, Çin, Hindistan, Vietnam ve diğer yaptırım uygulamayan ülkeleri gösterdi.

    Rusya turizmde, vatandaşlarına yaptırım uygulamayan ülkeleri önerdi #1

    HAVA SAHASI YASAKLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

    Latin Amerika ülkeleri dahil bazı destinasyonların, Avrupa Birliği ve Kanada’nın uyguladığı hava sahası yasağı yüzünden Rus turistler için erişilmez hale geldiği ifade edilirken vatandaşlara Rusya’da tatil yapmaları tavsiye edildi.

    Rusya turizmde, vatandaşlarına yaptırım uygulamayan ülkeleri önerdi #2

    TURLARI ASKIYA ALMA ÇAĞRISI

    Rosturizm, ayrıca yaptırım uygulayan ve Karayip Denizi’nde bulunan ülkelere tur satışlarını askıya alma çağrısında bulundu.

    Rusya turizmde, vatandaşlarına yaptırım uygulamayan ülkeleri önerdi #3


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