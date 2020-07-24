Rusya Türkiye uçuşları 1 Ağustos'ta başlıyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak başlayacağını duyurdu.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova’da hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla toplantı gerçekleştirdi.

Başbakan Mişustin, koronavirüs nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşların 1 Ağustos itibarıyla tekrar başlayacağını açıkladı.

"TÜRKİYE İLE KARŞILIKLI UÇUŞLAR BAŞLIYOR"

Konuya ilişkin Rus devlet kanalı Rossiya 24’e açıklamalarda bulunan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, uçuşların başlayacağı ülkeler arasında Türkiye’nin de bulunduğunu belirterek, “Türkiye ile de karşılıklı uçuşlar 1 Ağustos’ta başlayacak. Rusya’dan uçuşlar 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak.” şeklinde konuştu.

"ÇOK DİKKATLİ OLMALIYIZ"

Uçuşların Birleşik Krallık ve Tanzanya ile de başlayacağını anlatan Golikova, “Bugün sadece üç ülkeden bahsedebiliyoruz. Neden bu ülkeler? Çünkü uçuşların başlamasıyla Rusya’da yeni Kovid-19 vakalarına neden olmaması için çok dikkatliyiz.” dedi.

Rusya’dan ilk uluslararası uçuşların Moskova, St. Petersburg ve Rostov’dan başlaması bekleniyor. Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.