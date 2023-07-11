Rusya: Türkiye'nin NATO'ya karşı yükümlülükleri olduğunun farkındayız Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından Rusya'dan yapılan ilk açıklamada, Türkiye ve Rusya arasında farklılıklara rağmen ortak çıkarların var olduğuna dikkat çekildi.

ensonhaber.com Dünya kamuoyunun en önemli gündem maddesi NATO Zirvesi... Litvanya'da yapılan zirve öncesinde Türkiye, İsveç'in NATO'ya üyeliğine yeşil ışık yaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in üyeliğini, Terörle Mücadele Özel Koordinatörü atanması, AB yolunda Türkiye'ye net destek karşılığında onayladı. Rusya'dan ilk Türkiye açıklaması Rusya'nın karşı çıktığı bu üyeliğe, Türkiye'nin onayı sonrası Kremlin'den ilk açıklama geldi. Zirve'yi yakından takip ettiklerini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Türkiye'nin İsveç'e onayını değerlendirdi. "Türkiye'nin yükümlülüklerinin farkındayız" Türkiye'nin NATO'ya yönelik yükümlülüklerine dikkat çeken Peskov, "Türkiye'nin NATO'ya yükümlülükleri var bu konuda yanılgı içinde değiliz." dedi. "Arzumuz ilişkileri geliştirmek" Rusya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesinin arzu ettiklerini belirtilen Peskov, "Türkiye ile farklılıklarımız var ancak ortak çıkarlarımız da var. Moskova, Ankara ile ilişkileri daha da geliştirmeye istekli." ifadelerine yer verildi.