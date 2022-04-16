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    Rusya, Türkiye’ye yönelik bazı kısıtlamaları kaldırdı

    Rusya'nın Türkiye'den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdığı belirtildi.
    • 16.04.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 17:05
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    Rusya, Türkiye’ye yönelik bazı kısıtlamaları kaldırdı

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı savaşta 52’nci güne girildi…

    Yüzlerce can kaybının yaşandığı savaş, milyonlarca kişiye yerinden etti.

    Türkiye, yaptırım uygulamadı

    Askeri müdahalenin ilk gününden bu yana birçok ülke Rusya’ya yönelik yaptırım kararı alıp, uygulamaya koydu.

    Türkiye ise bu ülkelerin arasında yer almadı.

    Buna rağmen Rusya kendisine yaptırım uygulayan ülkeler de dahil olmak üzere birçok bölgeye ithalatı durdurdu.

    Rusya, Türkiye’ye yönelik bazı kısıtlamaları kaldırdı #1

    Biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatı yapılacak

    Bugün Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi’nden (Rospotrebnadzor) bir açıklama yapılarak, yeni bir karar alındığı duyuruldu.

    Buna göre yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’den çeşitli tarım ürünlerinin ithalatındaki kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.

    Açıklamada, Türkiye’den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.


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