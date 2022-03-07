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Rusya Ukrayna 3. müzakere ne zaman, saat kaçta? Dünyanın gözü bu masada!

Rusya Ukrayna 3. müzakere ne zaman, saat kaçta? Dünyanın gözü bu masada!

Müzakere için masaya oturan Rusya ve Ukrayna, üçüncü kez bir araya gelecek. Peki Rusya- Ukrayna 3. müzakere ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte ayrıntılar..