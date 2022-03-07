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    Rusya Ukrayna 3. müzakere ne zaman, saat kaçta? Dünyanın gözü bu masada!

    Müzakere için masaya oturan Rusya ve Ukrayna, üçüncü kez bir araya gelecek. Peki Rusya- Ukrayna 3. müzakere ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte ayrıntılar..
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 14:10
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    Rusya Ukrayna 3. müzakere ne zaman, saat kaçta? Dünyanın gözü bu masada!

    Rus ordusunun Ukrayna topraklarına saldırıları 12 günü geride bıraktı.

    1.5 milyondan fazla Ukrayna vatandaşı, komşu ülkelere geçti.

    Bölge maddi ve manevi kayıplar yaşanırken milyonlar müzakere masasından gelmesi umut edilen barış haberine odaklanmış durumda.

    Rusya ile Ukraynalı yetkililer iki kez Belarus sınırında bir araya gelmiş ancak bu görüşmelerden ateşkes ilanı çıkmamıştı.

    Üçüncü bir müzakere yapacakları açıklanan heyetlerden yeni müzakerenin tarihi açıklandı.

    Peki Ukrayna Rusya 3. görüşme ne zaman, nerede? 3. müzakere saat kaçta yapılacak?

    RUSYA UKRAYNA 3. MÜZAKERE NE ZAMAN?

    Rusya ile Ukrayna heyetleri bugün saat 15.00'te Belarus sınırında 3. kez müzakere masasına oturacak.

    Rusya Ukrayna 3. müzakere ne zaman, saat kaçta? Dünyanın gözü bu masada! #1


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