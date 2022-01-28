Rusya, Ukrayna ile savaş olmayacağını açıkladı

Ukrayna ile savaş halinde olmak istemediklerini açıklayan Rusya 'Biz savaş istemiyoruz.' dedi.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna gerilimi devam ediyor.

Ukrayna'nın işgal edileceğine dair iddialar ortaya atılırken, sınırdaki gerilim de her geçen gün artıyor.

Ancak Rusya tarafından yapılan son açıklamada, savaş olmayacağı belirtildi.

Kendi çıkarlarını sağlamak adına çalışmaların süreceğini açıklayan Rusya Dışişleri, savaş istemediklerini aktardı.

"BİZ SAVAŞ İSTEMİYORUZ"

Ukrayna ile savaş ihtimalini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak. Biz savaş istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...