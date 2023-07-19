Rusya: Ukrayna limanına giden her gemi askeri gemi sayılacak Rusya Savunma Bakanlığı yarından itibaren Ukrayna limanlarına hareket eden gemileri askeri malzeme taşıyan kargo gemileri olarak kabul edeceklerini açıkladı.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 1,5 yılı geride bıraktı.

Binlerce kişinin hayatını kaybettiği savaşta milyonlarca Ukraynalı da ülkelerini terk etti.

Dünyanın dikkatini çektiği tahıl koridoru Türkiye’nin etkin ve başarılı iş birliği ile uzatıldı.

Ancak süresi dolan tahıl koridoru anlaşması için Kremlin’den tüm dünyayı şoke eden açıklama geldi.

Rusya anlaşmadan çekildi

Rusya, Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasını uzatmayacağını dünyaya ilan etti.

Dünyadan tepki geldi

Moskova yönetimi, Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasını uzatmayacağını açıklaması tepki çekti.

Anlaşmayı yöneten Türkiye ve Birleşmiş Milletler ile uzun süredir müzakerelerde bulunan Rusya, öne sürdüğü temel koşulların hiçbirinde ilerleme sağlanamadığını kaydetti.

Rusya'dan kritik açıklama

Bugün ise Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir son dakika açıklaması geldi.

Ukrayna'ya gelen gemiler askeri gemi sayılacak

Rusya Savunma Bakanlığı, 20 Temmuz itibariyle Karadeniz üzerinden Ukrayna limanlarına giden gemileri askeri kargo gemisi olarak değerlendireceğini açıkladı.

"Çatışmalara dahil edilmiş sayılacak"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: