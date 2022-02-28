Rusya Ukrayna müzakeresi bitti mi, son durum ne? Gözler 'ateşkes' kararında...

Rusya Ukrayna savaşının 5'inci gününde iki ülke müzakere masasına oturdu. Dünyanın gözü kulağı ise görüşmelerden çıkacak sonuçlarda... Peki Rusya Ukrayna müzakeresi sonuçlandı mı, saat kaçta bitecek?

Tüm dünya pürdikkat Belarus sınırından gelecek haberlere odaklanmış durumda.

Savaşın 5'inci gününde Rusya ve Ukrayna müzakere masasında ön koşulsuz bir araya geldi.

Kamuoyu Rusya Ukrayna müzakere sonuçlarının ne olacağını merak ederken, dünya savaşın bitmesi için tek yürek...

Tarafların masadan "ateşkes" ilanı ile kalkması bekleniyor.

Peki, Rusya Ukrayna müzakere sonuçları açıklandı mı? Rusya Ukrayna müzakere kararı ne? Savaş bitti mi? Müzakerede son durum ne? Rusya Ukrayna müzakere kararı ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar…

RUSYA UKRAYNA MÜZAKERESİ SONUÇLANDI MI?

Görüşmeler için seçilen adres ise Kiev yönetiminin ilk başta reddettiği Belarus sınırı oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski iki ülkeden temsilcilerin Belarus'ta görüşmelere başlayacağını duyurmuştu.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, müzakere görüşmelerinin gerçekleştirileceği salonun görüntülerini paylaşarak, "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz," açıklamasını yaptı.

Rus heyeti, Ukraynalılardan önce müzakereler için sınıra vardı. Heyete liderlik eden Vladimir Medinsky, Moskova'nın Ukrayna heyeti ile mümkün olan en kısa zamanda bir anlaşmaya varmak istediğini söyledi.

Rus ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi başladı. Kremlin 'Müzakereler sessiz ilerleyecek' açıklaması yaptı. İki ülke de isteklerini masaya yatırıp anlaşma sağlamaya çalışıyor.

Tarafların görüşmesine dair detaylar geldikçe haberimizde yer alacaktır...