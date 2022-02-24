Rusya Ukrayna savaşı resmen başladı! Rusya Ukrayna savaşı neden çıktı? İşte ardında yatan neden…

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a askeri operasyon başlatıldığını duyurdu ve teslim olun çağrısında bulundu. Peki Rusya Ukrayna savaşında son durum nedir, savaş neden çıktı? İşte nedeni...

Sabah saatlerinde gelen son dakika haberine göre; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Rus ordusunun Donbas'a askeri harekatı başladı ve teslim olun çağrısında bulunuldu.

Bu gelişme sonrası Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil olmak üzere Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde peş peşe patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD Başkanı Biden da müttefikleri ile birlikte Ruslara karşılık vereceklerini belirtti.

Bölgeden tansiyon yükselirken ''Rusya Ukrayna savaşı başladı mı, son durum nedir, savaş neden çıktı?" gibi sorular gündemdeki yerini aldı. İşte Rusya Ukrayna savaşı son durum...

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Türkiye saati ile 01.50 sıralarında Telegram hesabından bir video paylaştı.

Zelenski, yayınladığı videoda bugün Rusya lideri Putin'i aradığını fakat ulaşamadığını ifade etti:

''Bugün, Rusya Federasyonu Başkanı'yla telefon görüşmesi talebinde bulundum. Yanıt sessizlik. Fakat sessizlik Donbas'ta olmalı.''

Türkiye saati ile 02:25 sularında Rusya, Ukrayna sınırına yakın bölge boyunca hava trafiğini sivil uçuşlara kapattı.



Türkiye saati ile 06:00 sularında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onayıyla Rus ordusu, Donbas'a askeri harekat başlattı. Putin, Ukrayna ordusuna 'teslim olun' çağrısında bulundu.

ZELENSKİ'DEN RUS HALKINA: SAVAŞA KARŞI ÇIKIN

Zelenski, Ukrayna'nın Rusya'ya tehdit oluşturmadığını ve oluşturmayacağını dile belirterek Rusya'yla sıcak savaş da dahil hiçbir biçimde savaş istemediğini söyledi.

Konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırıyı onayladığını öne süren Zelenski, Rus halkına 'savaşa karşın çıkın' çağrısında bulundu.

Ukrayna'nın savaş değil barış istediğini ifade eden Zelenski, ''Kesin olarak bildiğimiz şey savaşa ihtiyacımız yok. Ama bize saldırılırsa ülkemizi, özgürlüğümüzü, hayatlarımızı elimizden almaya çalışırlarsa kendimizi savunuruz.'' şeklinde konuştu.

Ukrayna sınırında yaklaşık 200 bin Rus askerinin bulunduğunu söyleyen Zelenski, Ukrayna'nın muhtelif formatlarda Rusya ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatan Rusya'ya ''Ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur. Dünya Rusya'dan hesap soracak.'' dedi.

DONBAS OPERASYONU SONRASI BİDEN'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Joe Biden, Donbas operasyonu sonrası yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Tüm dünyanın duaları, Rus askeri güçlerinin sebepsiz ve haksız bir saldırısına maruz kalan Ukrayna halkıyla bu gecedir. Başkan Putin, feci bir can kaybı ve insan ıstırabı getirecek önceden tasarlanmış bir savaş seçti.

Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımdan yalnızca Rusya sorumludur ve ABD ile Müttefikleri ve ortakları birleşik ve kararlı bir şekilde karşılık verecektir. Dünya Rusya'dan hesap soracak.

Durumu bu akşam Beyaz Saray'dan izleyeceğim ve ulusal güvenlik ekibimden düzenli güncellemeler almaya devam edeceğim.

Yarın sabah G7'deki mevkidaşlarımla bir araya geleceğim ve ardından Amerika Birleşik Devletleri ile Müttefiklerimizin ve ortaklarımızın Ukrayna'ya ve küresel barış ve güvenliğe karşı bu gereksiz saldırganlık eylemi için Rusya'ya dayatacağı diğer sonuçları duyurmak için Amerikan halkıyla konuşacağım.

İttifak'a yönelik herhangi bir saldırganlığı caydıracak güçlü ve birleşik bir yanıt sağlamak için NATO Müttefiklerimizle de koordinasyon içinde olacağız. Bu gece Jill ve ben, Ukrayna'nın cesur ve gururlu insanları için dua ediyoruz.''

RUSYA'YA 'SINIRLARINA DÖN' ÇAĞRISI

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'ya sınırlarına geri dönmesi çağrısında bulundu.

Thomas Greenfield, Ukrayna'nın talebi üzerine bu gece New York saati ile 21.30'da acil toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı işgalinin yakın olduğunu belirten Thomas Greenfield, yaptığı açıklamada, ''Tehlikeli bir andayız ve tek bir nedenden dolayı, Rusya'dan durmasını istemek için buradayız.'' ifadelerini kullandı.

ABD Daimi Temsilcisi, Rusya'ya seslenerek, ''Sınırlarına geri dön, birliklerini, tanklarını, uçaklarını hangarlarına geri gönderin ve diplomatlarınızı müzakere masasına yollayın.'' diye konuştu.

Rusya'ya karşı Ukrayna'ya tam destek vermeye devam edeceklerini belirten Thomas Greenfield, ''Tarih bize bunu söylüyor, BM'deki bu konseyde ve başkentlerimizde bu tehdide direk karış koymalıyız. Ukrayna halkı bize güveniyor. Onları hayal kırıklığına uğratmayalım.'' dedi.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI SEBEBİ NEDİR, NASIL BAŞLADI?

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimin tarihçesi, Orta Çağa'a kadar gidiyor. Putin, krizlerle dolu olmasına rağmen ortak geçmiş nedeniyle iki ülkeyi sık sık ''tek halk'' olarak nitelendiriyor.

1991 yılında Sovyet Birliği ardından Rusya, Ukrayna ve Belarus Bağımsız Devletler Topluluğu'nu kurdu. Rusya'nın bu birlik ile amacı hem nufüzunu devam ettirmek hem de ucuz doğalgaz arzı yoluyla ülkeleri yeniden kendisine bağlayabilmekti.

Ancak Belarus, Moskova ile yakın bir ittifak kurarken, Ukrayna yönünü giderek Batı'ya doğru çevirdi. İki ülke arasında ''soğuk'' ilişki, 2014 yılında kritik eşiğe geldi.

Ukrayna'da yaşanan otorite boşluğundan yararlanan Rusya, Mart 2014'te Kırım'ı ilhak etti. Ukrayna'nın doğusundaki, Rusya sınırındaki Donetsk'te de Rusya'dan destek alan Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında da çatışmalar yaşandı.

Konumu Avrupa ile Rusya arasında olan Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar da Rus ve Batı yanlıları olarak kutuplara bölündü.

Batılı ülkeler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da Batı yanlısı hükümeti devirip yerine Rusya yanlısı bir hükümet getirmeyi planladığını düşünüyor.