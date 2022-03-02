Rusya - Ukrayna savaşı, TBMM'nin gündeminde

Meclis'in, Ukrayna gündemiyle toplanmasına karar verildi. Bakan Çavuşoğlu, süreçle ilgili son bilgileri aktarırken, konuşulanların devlet sırrı olarak kalmasına karar verildi.

Türkiye, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyonunun sona ermesi ve ateşkesin sağlanması için diplomasi çabalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı dünya liderleriyle telefon görüşmesi yaparak, Ankara'nın girişimlerini ve sükunetin sağlanmasının önemini dile getirdi.

MECLİS'TE ÖZEL OTURUM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen Ukrayna konulu oturuma katıldı.

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Bakan Çavuşoğlu, kapalı oturumda milletvekillerine son gelişmeler hakkında bilgi verecek.

KONUŞULANLAR DEVLET SIRRI OLARAK KALACAK

Türkiye'nin Ukrayna'daki Türk vatandaşlarını tahliye çabaları ve silahların susturulması çerçevesinde devam eden süreçler paylaşılacak. Söz konusu oturumlarda anlatılanların "devlet sırrı" olarak kalacağı kaydedildi.

GÜNDEM DIŞI SÖZ TALEBİ

Adan, birleşimin başlangıcında yürütmenin, Ukrayna'da yaşanan son gelişmelere ilişkin gündem dışı söz talebi olduğunu aktardı. Bu isteği yerine getireceğini belirten Adan, talep olması halinde siyasi partilere de söz hakkı vereceğini söyledi.

Adan, yürütme için 20, Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri için 10 ve grubu bulunmayan bir milletvekili için 5 dakika konuşma süresi tanıyacağını belirtti.

AÇIKLAMA YAPILAMAYACAK

Meclis Başkanvekili Adan, daha sonra, AK Parti Grubu'nun, oturumun kapalı yapılmasına ilişkin önergesini oylamaya sundu. Önergenin kabul edilmesinin ardından Adan, Genel Kurul Salonu'nda bulunabilecek üyeler dışında salonun boşaltılmasını istedi. Daha sonra kapalı oturuma geçildi.

Çavuşoğlu'nun 20 dakikalık konuşmasını tamamlamasının ardından TBMM'deki siyasi parti gruplarının temsilcileri söz alacak.

Öte yandan toplantının ardından oturuma katılan vekillerin, Meclis'te konuşulanlarla ilgili açıklama yapması yasaklandı.