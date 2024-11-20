Rusya-Ukrayna savaşında 100 gün geride kaldı

Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dünyada dengeleri alt üst eden savaş ilanını 24 Şubat 2022'de duyurdu. O tarihten bu yana 1000 gün geride kaldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 6 bin 755 sivil hayatını kaybetti. 11 milyon kişi yerinden edildi, 7 milyon 800 bin kişi başka ülkelere sığındı.

2022'DE YASA DIŞI REFERANDUM

Rus birlikleri ilk olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerine girdi. Ardından Herson ve başkent Kiev'e de saldırılar başladı. Rus ordusu savaşın ikinci ayında Kiev'den geri çekildi.

2022'in Eylül'ü sonunda Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'da Rusya'ya katılım için yasa dışı referandumda 'evet' kararı çıktı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ARABULUCU OLDU

Dünyanın gözlerinin çevrildiği o savaşın sona erdirilmesi için Türkiye devredeydi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri ateşkes görüşmeleri için 2022'nin Mart ayında İstanbul'da bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara buluculuk girişimleri sonunda anlaşmaya çok yaklaşıldı. Ancak Kiev yönetimi değişen şartları sebep gösterip müzakereleri askıya aldı.

Türkiye, tarihi bir başarıya imza atarak Rusya ve Ukrayna'yı tahıl koridoru anlaşmasına ikna etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle 2022 Temmuz ayında imzalandı. Birkaç defa uzatılan anlaşmadan Rusya, 17 Mayıs 2023'te çekildi.

UKRAYNA SALDIRIYA GEÇTİ

2023'ün Haziran ayında Ukrayna taarruza geçti. Ukrayna makamları, ülke topraklarının yaklaşık yüzde 74'ünün kurtarıldığını, yüzde 26'sının hala Rusya'nın kontrolünde bulunduğunu açıkladı.

6 Ağustos 2024'te de Rusya'nın Kursk Bölgesine saldırılar başladı. Böylece savaş Rusya topraklarına taşındı.

ATACMS FÜZELERİ KULLANILDI

Savaşta yeni dönem ABD yapımı ATACMS füzelerinin kullanılması ile başladı.

Rusya-Ukrayna savaşının 1000'inci gününde ABD'nin Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli silahların Rusya topraklarında kullanımı gündemin en sıcak başlığı. Bu durumun çatışmaları yeni bir boyuta taşıyacağı öngörülüyor.

Kremlin de bu hamleye yeni nükleer doktrinle cevap verdi. Böylece balistik füzelerle yapılacak saldırılara da nükleer silahlarla cevap verilmesinin önü açıldı.