Rusya-Ukrayna savaşının 7'nci gününde Kiev'in direnişi sürüyor

Kiev Rus ordusuna direnmeye devam ederken, savaşın 7'nci gününde müzakerelerden çıkacak sonuç da merak konusu oldu. Savaşta bugün, çok sayıda alan bombalandı.

Rusya'nın başlattığı askeri harekat sonucunda Ukrayna ile girdiği savaş, 7'nci gününde.

Meydanların ve sivil yerleşim alanlarının bombalanmasıyla birlikte Ukrayna, direnişine de devam ediyor.

Son 24 saate ilişkin bilgilendirme yapan Harkov Valisi Oleh Synyehubov, Rus ordusunun yoğun füze ve top ateşine maruz bırakıldıklarını belirtti.

Rus mekanize birliklerinin şehrin kuzeydoğu ve kuzey kesimlerinden saldırı girişiminde bulunduğu açıklandı.

40'TAN FAZLA RUS ARACI ELE GEÇİRİLDİ

Tüm saldırıların geri püskürtüldüğünü kaydeden Synyehubov, Rus ordusuna ait 40'tan fazla aracı ele geçirdiklerini belirtti.

Synyehubov, Rus Su-25 uçaklarının Chuhuiv bölgesindeki havaalanını ve Poltava yolundaki tankçı okulunu bombaladığını, Ukrayna askerlerinin Rus ordusuna ait bir uçağı düşürdüğünü ifade etti.

Vali Synyehubov, son 24 saatte Rusya'nın saldırılarında 21 Ukraynalı sivilin öldüğünü, 112 sivilin yaralandığını bildirdi.

POLİS MERKEZİ VE ÜNİVERSİTE DE VURULDU

Saldırılarını bu sabah da sürdüren Rus ordusu, Harkov'daki bölgesel polis ofisi binasını ve Karazin Üniversitesinin bir kampüsünü füzelerle vurdu.

Ana caddede bulunan bina, füze saldırısının ardından harabeye döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken kurtarma ekipleri de enkazda kalanları çıkarmak için yoğun çaba gösteriyor.

RUS ORDUSU KİEV'E DOĞRU İLERLEMEYE ÇALIŞIYOR

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rusya'nın saldırısının 7. gününe ilişkin resmi sayfasından açıklama yaptı. Açıklamada, Rus güçlerinin kuzey ve kuzeybatıdan başkent Kiev'e doğru ilerlemeye çalıştığı belirtildi.

KARAYA ÇIKMA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Rus güçlerinin Sumi, Lebedyn ve Okhtyrka kentlerini ele geçirme girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı ifade edilen açıklamada, Donetsk bölgesinde, Rus güçlerinin Mariupol kentini çevrelemeye çalıştığı kaydedildi.

Karadeniz Operasyonel Bölgesi'nde de Rusların bir deniz grubu konuşlandırdığı ve karaya çıkarma yapmak için hazırlıklara devam ettiği bildirildi.

Rus güçlerinin ilerlemekte başarısız olduğu savunulan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait kritik altyapıların bombalandığı aktarıldı.

UKRAYNA: RUS GÜÇLERİ 5 BİN 840 ASKER KAYBETTİ

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 5 bin 840 askerin öldürüldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 211 tank, 862 zırhlı araç, 85 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.

Rus güçlerin ayrıca 40 roketatar sistemi, 355 araç, 60 yakıt aracı, 9 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiği aktarılan açıklamada, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediği kaydedildi.

RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI HERSON ŞEHRİNİ ELE GEÇİRDİKLERİNİ AÇIKLADI

Bu arada Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 472 tank ve zırhlı araç, 63 çok namlulu roketatar, 206 top, 336 özel askeri aracın imha edildiğini bildirdi.

Kiev'deki Ukrayna istihbaratının teknolojik tesisleri ve 72. Ana Psikolojik Özel Operasyon Merkezi'nin yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Kiev'deki TV kulesi etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, Tokmak ve Vasiliyevka yerleşim yerlerinin kontrol altına alındığını kaydederek, "Herson şehri kontrol altına alınmıştır. Bölge yönetimiyle Rus ordusu arasında, şehirdeki sosyal altyapıların çalışmaya devam etmesine yönelik müzakereler devam etmektedir." dedi.

UKRAYNALI 2 FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği de Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ile Dmytro Martynenko'nun Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Organizasyonun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Karpaty Lviv'in genç takımında forma giyen 21 yaşındaki Sapylo ile amatör lig ekiplerinden Gostomel'in oyuncusu 25 yaşındaki Martynenko'nun, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında vefat ettiği belirtildi.

BIDEN: ABD HAVA SAHASINI RUS UÇAKLARINA KAPATTIK

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, ABD Kongresinde Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda ilk kez "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. ​​​​​​

Uyguladıkları yaptırımlar karşısında Rus rublesinin şu ana kadar yüzde 30 değer kaybettiğine işaret eden Biden, "Bu gece Amerikan hava sahasını tüm Rus uçuşlarına kapatarak Avrupalı ortaklarımıza katılıyoruz. Bu da Rusya'yı daha çok izole edip, ekonomisinde daha çok baskı oluşturacaktır." dedi.

Putin'in Ukrayna'ya savaşını "önceden tasarlanmış" ve "gerekçesiz" olarak nitelendiren Biden, "Putin diplomasi çabalarını reddetti. Batı ve NATO'nun yanıt vermeyeceğini ve bizi ülke içinde bölebileceğini düşündü. Putin yanıldı. Biz hazırlıklıydık." diye konuştu.