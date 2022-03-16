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    Rusya, Ukrayna'da askeri teçhizatı vurduğu anları paylaştı

    Ukrayna ordusuna ait mühimmat ve askeri teçhizatı vuran Rusya'nın Savunma Bakanlığı, o anların görüntülerini yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 13:10
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    Rusya, Ukrayna'da askeri teçhizatı vurduğu anları paylaştı

    Rusya'nın düzenlediği askeri harekatla birlikte savaşa sürüklenen Ukrayna'ya saldırılar sürüyor.

    Ukrayna'daki birçok noktaya, Rus askeri birlikleri tarafından müdahale ediliyor.

    Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Çernigov bölgesindeki mühimmat deposu ve askeri teçhizatlarının imha edildiği görüntüleri yayınladı.

    DEPO VE TEÇHİZATI BOMBALADILAR

    Bakanlığın açıklamasında, Rus ordusundan askerler, füze ve topçu silahlarının bulunduğu bir depo ve 20 kadar askeri teçhizatı nokta atışıyla vurduğu kaydedildi.

    Rusya, Ukrayna'da askeri teçhizatı vurduğu anları paylaştı VİDEO

    Rusya, Ukrayna da askeri teçhizatı vurduğu anları paylaştı #1

    Rusya, Ukrayna da askeri teçhizatı vurduğu anları paylaştı #2


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