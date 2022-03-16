Ukrayna ordusuna ait mühimmat ve askeri teçhizatı vuran Rusya'nın Savunma Bakanlığı, o anların görüntülerini yayınladı.

Rusya'nın düzenlediği askeri harekatla birlikte savaşa sürüklenen Ukrayna'ya saldırılar sürüyor.

Ukrayna'daki birçok noktaya, Rus askeri birlikleri tarafından müdahale ediliyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Çernigov bölgesindeki mühimmat deposu ve askeri teçhizatlarının imha edildiği görüntüleri yayınladı.

DEPO VE TEÇHİZATI BOMBALADILAR

Bakanlığın açıklamasında, Rus ordusundan askerler, füze ve topçu silahlarının bulunduğu bir depo ve 20 kadar askeri teçhizatı nokta atışıyla vurduğu kaydedildi.

Rusya, Ukrayna'da askeri teçhizatı vurduğu anları paylaştı VİDEO

