Rusya, Ukrayna'da Beşar Esad'ın paralı askerlerini cepheye sürecek

Beşar Esad'ın Suriye'deki paralı askerlerinin Ermenistan üzerinden Ukrayna'ya ilerlediği belirlendi. Suriye'den gelen askerler, Rus cephesinde savaşacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın 9'uncu gününde saldırılar tüm hızıyla devam ederken, Ukrayna saflarındaki savunma da sürüyor.

Ukrayna'da beklenmedik bir direnişle karşılaşan Rusya, paralı asker desteği almaya başladı.

Şehirlerin büyük bir kesiminde oldukça ilerlese de yoğun bir kayıp veren Rus askeri birlikleri, paralı asker takviyesiyle cephedeki gücünü artırmayı hedefliyor.

BEŞAR ESAD'IN ASKERLERİ, UKRAYNA'YA GİTTİ

Haber Global'in ulaştığı bilgiye göre Rusya, Beşar Esad'ın paralı askerlerini birliğine ekledi.

Ermenistan üzerinden Ukrayna'ya sevk edildiği belirlenen Beşar Esad'ın paralı askerleri, cephede Rus birliklerine destek verecek.

GÜZERGAH'TA ERMENİSTAN DETAYI

Elde edilen istihbari bilgide, Ukrayna'ya sevk edilen paralı askerlerin güzergahları da açıklandı. Haber Global'in hazırladığı güzergan grafiğinde Ermenistan detayı dikkat çekiyor.

EREBUNİ HAVA ÜSSÜ'NDE TOPLANIYORLAR

Suriye'den yola çıkan paralı askerler Ermenistan'a götürülüyor. Ermenistan'daki Erebuni Hava Üssü'nde toplanan bu askerler Rusya'ya bağlı Kuzey Osetya Cumhuriyeti'ndeki Mozdok şehrine getirildikten sonra Rus ekiple birlikte Ukrayna'ya gönderiliyor.

İSTİKRARSIZLIK YARATMAYI PLANLIYOR

Ermenistan üzerinden Ukrayna'ya sokulan Beşar Esad'ın paralı askerleriyle birlikte Rusya'nın Suriye'de izlediği politikayı gerçekleştirmesi bekleniyor.

Putin'in planının, Suriye'deki gibi siyasi istikrarsızlık yaratmak üzerine işletildiği kaydediliyor.