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    Rusya, Ukrayna'da bisiklet süren sivilleri bombaladı

    Rusya, Ukrayna'da bisiklet süren sivilleri bombaladı

    Askeri müdahale sırasında Ukrayna'yı bombalayan Rusya, bisiklet süren Ukraynalı bir çocuğun olduğu yola saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 12:26
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    Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri müdahalede birçok kent hedef alındı.

    Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırılar devam ederken, Ukrayna da Rusya'ya karşılık verdiğini açıkladı.

    Saldırıların beraberinde Ukraynalıların bir kısmı gönüllü askerliğe başvururken büyük bir kesim de ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

    SİVİLLER, PATLAMALAR İÇERİSİNDE GÜNLÜK HAYATINI DEVAM ETTİRMEYE ÇALIŞIYOR

    Bunun yanında gündelik hayatına devam eden Ukraynalılar da kentlerinin sokaklarına çıkıyor. Rusya'nın saldırıları esnasında gündelik hayatına devam eden siviller büyük zarar görüyor.

    Rusya, Ukrayna da bisiklet süren sivilleri bombaladı #1

    PATLAMADA BİSİKLETLİ UKRAYNALI ÇOCUK, YERE ÇAKILDI

    Ukrayna'da bisiklet süren bir çocuk, Rus uçaklarının saldırılarıyla havaya savruldu. Bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde bisikletli çocuğun patlamayla birlikte yere çakıldığı görüldü.

    Rusya, Ukrayna'da bisiklet süren sivilleri bombaladı VİDEO

    Rusya, Ukrayna da bisiklet süren sivilleri bombaladı #2

    Rusya, Ukrayna da bisiklet süren sivilleri bombaladı #3

    Rusya, Ukrayna da bisiklet süren sivilleri bombaladı #4

    Rusya, Ukrayna da bisiklet süren sivilleri bombaladı #5


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