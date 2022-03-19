Rusya, Ukrayna'da Kinjal hipersonik füzesi kullandı

Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullandığını açıklayan Rusya, İvano-Frankivsk bölgesinde bir mühimmat deposunu imha etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat, 3'üncü haftasına girdi.

Ukrayna'da güvenlik güçlerinin sivil halkla birlikte sürdürdüğü mücadele ise devam ediyor.

Son saldırılara yönelik açıklama yapan Rusya, Ukrayna'da hipersonik füze kullandığını açıkladı.

MÜHİMMAT DEPOSU VURULDU

İlk kez bir hipersonik füze kullandığını ifade eden Rusya, İvano-Frankivsk bölgesinde bir mühimmat deposunu Kinjal Hipersonik füzelerle imha etti.

ASKERİ RADYO KEŞİF MERKEZİ İMHA EDİLDİ

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Odessa yakınlarındaki askeri radyo keşif merkezlerinin yok edildiği bildirildi.

HİPERSONİK FÜZENİN KULLANIM ALANI VE ETKİLERİ

Havacılık, uzay, savunma politikaları ve teknolojileri uzmanı Arda Mevlütoğlu, Anadolu Ajansı'na, hipersonik füzelerle ilgili değerlendirmesinde şu tanımlamayı yapmıştı:

"Ses hızı, havacılık ve uzay mühendisliğinde temel tasarım parametrelerinden biridir. Hava-uzay aracı, özellikle atmosferin üst katmanlarında ya da uzay ortamında görev yapacaksa, sesten hızlı uçup uçmayacağı, uçacaksa hangi hızlarda uçacağı, tasarımını doğrudan etkiler.

"HAVA VE UZAY MÜHENDİSLİĞİNİN EN KARMAŞIK KONUSU"

Ses hızında yapılan uçuşa transonik uçuş, sesten hızlı süratlerde yapılan uçuşa ses-üstü ya da süpersonik uçuş denirken, ses hızından en az beş kat yüksek hızlara ise hipersonik denmektedir. Hipersonik hızlarda uçan hava araçlarının tasarım, geliştirme ve testleri, hava-uzay mühendisliğinin en ileri ve karmaşık konularındandır.

İKİ ANA TÜRÜ BULUNUYOR

Kimyasal, biyolojik, nükleer ya da klasik harp başlıklarıyla donatılmış uzun mesafelere ulaşabilen füzelerin, uçuş şekillerine göre iki ana türü bulunuyor. Bunlar, ilk örnekleri İkinci Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkmış balistik füzeler ve seyir füzeleridir. Balistik füzeler hedeflerine aerodinamik etkiler altında, eğik atış prensibiyle ulaşan silah sistemleridir. Fırlatmadan itibaren belli bir aşamaya kadar kazandıkları enerjiyi, uçuşlarının geri kalanında kullanarak hedeflerine ulaşır. Seyir füzeleri ise aynı uçaklar gibi hedeflerine yatay şekilde düz uçuş yaparak ve manevralar tatbik ederek ulaşır.

ÇOK ALÇAK UÇUŞ VE ÖN GÖRÜLEMEYEN MANEVRA KABİLİYETİ

Balistik füzelerin radarlarla tespit edildikten sonra düşeceği noktayı tespit etmek görece kolaydır. Zira atmosferik etkiler altında olduğundan, belli bir süre takip edilmeleri halinde uçuş rotaları hesaplanabilmektedir. Ancak seyir füzelerinin hem çok alçaktan uçtukları hem de öngörülemeyen manevralar yapabildikleri için tespit ve takip edilmeleri son derece zordur. Özellikle ses-üstü hızlarda uçan seyir füzeleri, hava ve füze savunma sistemleri için büyük tehdit oluşturur.

TESPİT İÇİN SÜRE BIRAKMIYOR

Hipersonik hızlarda uçan seyir füzelerinin tehdit katsayısı ise çok daha yüksektir. Zira süratlerinin yüksekliği, hava savunma erken ihbar sistemlerine tespit, teşhis ve takip için gerekli zaman bırakmamaktadır.

KULLANAN TARAF AVANTAJLI

Hava savunma sistemi önleme yapana kadar geçecek süre içinde silah hedefine varabilmektedir. Bu, hipersonik silahlara sahip olan tarafa sürpriz etkisi avantajını sunan önemli bir farktır."