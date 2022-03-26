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    Rusya, Ukrayna’nın Lviv kentini vurdu

    Rus birliklerinin, Ukrayna’nın Polonya sınırındaki Lviv kentine saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.
    • İHA
    • 26.03.2022 - 19:31
    • Güncelleme : 26.03.2022 - 19:33
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    Rusya, Ukrayna’nın Lviv kentini vurdu

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ediyor.

    Son olarak Rus ordusu, Ukrayna’nın Lviv kentine saldırı gerçekleştirdi.

    Rus bombardımanı altında kalan kentte vatandaşlara sığınaklarda kalın çağrısı yapıldı.

    "SIĞINAKLARDA KALIN"

    Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy de saldırı devam ederken bir açıklama yayınlayarak, "Lviv vuruldu. Ordudan resmi açıklama bekliyoruz. Olay yerinden fotoğraf görüntü lütfen yayınlamayın. Sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı.

    Saldırıda henüz can kaybı ve yaralılara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

    Rusya, Ukrayna’nın Lviv kentini vurdu #1

    Rusya, Ukrayna’nın Lviv kentini vurdu #2

    Rusya, Ukrayna’nın Lviv kentini vurdu #3


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