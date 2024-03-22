Rusya ve Çin ABD'nin Gazze tasarısını veto etti

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Gazze'de 7 Ekim'den bu yana kan durmuyor...
168 gündür hedef gözetmeksizin devam eden saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti.
Tüm uyarılara rağmen Filistin halkına bomba yağdıran İsrail ordusu, bölgeyi yerle bir etmeyi sürdürüyor.
Ateşkes çağrısı sunuldu
ABD’nin Gazze Şeridi’nde ateşkes çağrısında bulunan karar tasarısı bugün gerçekleştirilen BM Güvenlik Konseyi’nde oylamaya sunuldu.
Rusya ve Çin veto etti
BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'nin Gazze'de acil ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısı Rusya ve Çin'in veto etmesi sonucu reddedildi.
3 karar tasarısı veto edildi
ABD, 7 Ekim’den bu yana BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze’de ateşkes çağrısında bulunan 3 karar tasarısını da veto etti.
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