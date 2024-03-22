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Rusya ve Çin ABD'nin Gazze tasarısını veto etti

Rusya ve Çin ABD'nin Gazze tasarısını veto etti BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) ABD'nin Gazze'de acil ateşkes sağlanmasını talep eden karar tasarısı Rusya ve Çin'in veto etmesi sonucu reddedildi.