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Haber Merkezi

En yakın müttefikleri de sırt çevirdi...

Suriye'de Beşar Esad artık yalnızlığa terk edildi.

Heyet Tahrir eş-Şam'ın başını çekiği muhalif gruplar 27 Kasım'da başlattıkları operasyonda Halep'ten sonra stratejik Hama kentini ele geçirerek Humus'a girdi.

Suriye Milli Ordusu da Tel Rıfat'ta kontrolü ele alarak terör örgütü PKK'yı sildi attı.

MÜTTEFİKLERİ DESTEKLERİNİ ÇEKİYOR

Suriye'de muhaliflerin baş döndürücü ilerlemesi sürerken Beşar Esad'ın en büyük destekçileri ise bir bir desteklerini çekmeye başladı.

Rusya ve İran, yaptıkları açıklamalarla birlikte Beşar Esad ve Şam yönetiminin çıkmaz bir sürece evrildiğini doğruladılar.

"ESAD'I KURTARMA PLANIMIZ YOK"

Kremlin'e yakın bir kaynak, Rusya'nın Esad'ı kurtarmak için bir planı olmadığını ve Suriye Devlet Başkanı'nın ordusu mevzilerini terk etmeye devam ettiği sürece böyle bir planın ortaya çıkacağını da düşünmediğini söyledi.

Kaynak, "Rusya'nın Esad'ı kurtarma planı yok ve ordu mevzilerini terk ettiği sürece de bir plan beklemiyoruz. Rusya'nın şu an başka öncelikleri mevcut" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN VATANDAŞLARINA ÇAĞRI

Ayrıca Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer ise Rusya’nın Suriye’den çekilebileceğini ve donanma gemilerinin Lazkiye’deki Tartus Limanı yerine onları korumak için deniz olduğunu ifade ettiler.

Bu süreç yaşanırken Rusya'nın Şam Büyükelçiliği ülkede yaşayan vatandaşları için bir açıklama yayınladı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, Suriye'deki askeri ve siyasi durumun zorlaşması nedeniyle Rus vatandaşlarının mevcut havaalanları üzerinden ticari uçuşlarla ülkeyi terk edebileceği belirtildi.

İRAN'IN TUTUMU

Rusya, Esad'a karşı bu tavrı alırken diğer büyük müttefik İran'ın ise nasıl bir pozisyon alacağı büyük oranda ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanı seviyesinde diplamatik trafiğe ağırlık veren Tahran yönetimi Ankara, Irak ve Doha'da temaslarda bulundu.

DEVRİM MUHAFIZLARI ÇEKİLİYOR

Dünün en önemli haberi İran’ın kalan askeri güçlerinin tamamını Suriye’den çekmeye karar vermesiydi.

Akşam saatlerinde İran Devrim Muhafızları’nın İran dışında faaliyet gösteren askeri kolu olan Kudüs Güçleri’nin Suriye’deki komutanları başta olmak üzere bütün güçlerini Suriye dışına çıkartmaya başladı.

Coğrafi yakınlığa göre İran güçleri ya Irak’a ya Lübnan’a geçmeye başladı.

ŞAM'DAN AYRILDILAR

The New York Times’ın haberine göre boşaltma emrini Şam’daki İran Büyükelçiliği verdi.

Büyükelçilik görevlilerinin çoğu da, kimi Devrim Muhafızları askerleriyle birlikte Şam’dan hava yoluyla Tahran’a gitti.

AYRILIRKEN TÜRBEDE GÖZYAŞI DÖKTÜLER

X'te paylaşılan bir videoya göre, İranlı askerlerin ve diplomatların aileleri, ayrılmadan önce Şam'daki Rukiye Türbesi'ni ziyaret etti ve gözyaşı döktü.

İRAN AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

İran televizyonunun bir gecede ağız değiştirerek muhalifler için "teröristler" yerine "silahlı gruplar" demesi ve İranlıların Şam'dan tahliyesi Esad'dan ümidin tamamen kesildiğini ve 'muhaliflerin mutlak zaferi' yorumlarını güçlendiren gelişmeler olarak kabul ediliyor.

IRAK VE ÜRDÜN'DEN DE ÇAĞRI

Bu gelişmelerin akabinde Irak ve Ürdün'de ülkelerine dönmek isteyen vatandaşlarına çağrıda bulundu.