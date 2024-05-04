Rusya, Zelenskiy'i arananlar listesine aldı Rusya ve Ukrayna arasında savaş devam ederken, Rusya İçişleri Bakanlığı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in arananlar listesine eklendiğini açıkladı.

İHA

Ukrayna be Rusya arasındaki gerilim devam ediyor.

Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya başlattığı savaş sürerken Rusya’dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hamlesi geldi.

Zelenskiy'i arananlar listesine

Rusya, Zelenskiy hakkında dava açtı. Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in arananlar listesine alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının veri tabanındaki arananlar listesine eklenen Zelenskiy’in doğum yeri ile tarihi ve Ukrayna Devlet Başkanlığı görevine getirildiği tarih ile eklendiği kaydedilirken, Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca aranıyor.

Estonya Başbakanı da listede

Rusya, Şubat ayında da Estonya Başbakanı Kaja Kallas’ı “arananlar listesine” eklediğini duyurmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)