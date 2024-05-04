Rusya, Zelenskiy'i arananlar listesine aldı

İHA
Ukrayna be Rusya arasındaki gerilim devam ediyor.
Rusya’nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna’ya başlattığı savaş sürerken Rusya’dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hamlesi geldi.
Zelenskiy'i arananlar listesine
Rusya, Zelenskiy hakkında dava açtı. Rusya İçişleri Bakanlığı, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in arananlar listesine alındığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığının veri tabanındaki arananlar listesine eklenen Zelenskiy’in doğum yeri ile tarihi ve Ukrayna Devlet Başkanlığı görevine getirildiği tarih ile eklendiği kaydedilirken, Rusya Federasyonu Ceza Yasası uyarınca aranıyor.
Estonya Başbakanı da listede
Rusya, Şubat ayında da Estonya Başbakanı Kaja Kallas’ı “arananlar listesine” eklediğini duyurmuştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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