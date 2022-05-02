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    Rusya'da bayram namazında cemaat sokaklara taştı

    Rusya'nın başkenti Moskova'da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Ramazan Bayramı namazını sokaklarda kıldı.
    • 02.05.2022 - 10:01
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    Rusya'da bayram namazında cemaat sokaklara taştı

    İslam alemi Ramazan Bayramı'nı tüm dünyada coşkuyla karşıladı.

    Müslümanlar sabah kılınan bayram namazına adete akın etti.

    O ülkelerden biri de Rusya oldu.

    Moskova Merkez Camisi başta olmak üzere başkentteki Anıt Camisi ve Tarihi Cami'ye sabahın erken saatlerinden itibaren Müslümanlar akın etti.

    Moskova sokaklarında bayram namazı

    Moskova bölgesinde 40 yerde bayram namazının kılınması için ayrıca özel yer hazırlandı.

    AA'nın haberine göre son iki yıldır Kovid-19 salgını nedeniyle cemaatle ibadet edilemeyen Moskova'daki Merkez Camisi’nde vatandaşlar cadde ve sokaklarda namaz kıldı.

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