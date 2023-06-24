Rusya'da darbe girişimini vatandaş tiyatro izler gibi izledi Moskova caddelerinde askeri araçlar ile güvenlik önlemleri alınırken Rus vatandaşları yaşanan gelişmeleri normal hayatlarına devam ederek takip etti.

ensonhaber.com Rusya'da darbe girişimi ardından güvenlik önlemleri başladı. Rus devletine bağlı paralı asker şirketi Wagner Grubu uzun süre Rus askeri komuta kademesini hedef aldı. Wagner, sert açıklamalarından sonra harekete geçti. Rus basınında yer alan haberlere göre, Moskova'daki önemli noktaların tamamı güçlü koruma altına alındı. Sosyal medyada, Moskova caddelerinde askeri araçların varlığına ilişkin görüntüler paylaşılıyor. Bunun ardından Rus sokaklarından şaşırtan görüntüler kaydedildi. Günlük hayatlarının parçası gibi izlediler Görüntülerde askerlerin geniş güvenlik önlemleri aldığı anlara yer verildi. Bir diğer yandan ise Rusya'da vatandaşların normal hayatlarına devam etmesi dikkat çekti. Vatandaşlar darbe girişimi ortasında yaşananları kaydederken tiyatro izler gibi izledi. Vatandaşlar parka gönderildi Rostov-on-Don'daki Güney Askeri Bölge karargahındandan alınan son duruma göre orada daha az silahlı insan var. Basında çıkan haberlere göre, ekipman susturuldu ve seyirciler parka itildi.