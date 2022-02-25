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    Rusya'da Facebook'a erişim kısıtlaması getirildi

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurdu.
    • AA
    • 25.02.2022 - 20:16
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    Rusya'da Facebook'a erişim kısıtlaması getirildi

    Rusya'nun Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal sürüyor.

    Bu kapsamda Rusya'ya yönelik alınan yaptırım kararlarına karşı Rus yönetimi de adımlar atıyor.

    RUSYA'DA FACEBOOK KISITLANDI

    Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), sosyal medya sitesi Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirildiğini duyurdu.

    Roskomnadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, Facebook'un çeşitli Rus haber sitelerine kısıtlama getirdiği belirtildi.

    Bu nedenle Rusya Başsavcılığına başvuruda bulunulduğuna işaret edilen açıklamada "Rusya Başsavcılığı da Facebook'a erişime kısmi kısıtlama getirilmesine karar vermiştir." ifadesine yer verildi.

    Rusya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'a da Mart 2021'de erişim kısıtlaması getirmişti.


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