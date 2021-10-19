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    Rusya'da gündem bacaklarını Putin'e uzatan ABD'li sunucu

    Rusya'da gündem bacaklarını Putin'e uzatan ABD'li sunucu

    Rus medyası, Amerikalı Hadley Gamble'ı bacaklarıyla Putin'in dikkatini dağıtmakla suçladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2021 - 13:02
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 13:30
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, geçtiğimiz günlerde katıldığı Rusya Enerji Haftası Forumu, dünya kamuoyununda konuşulmaya devam ediyor.

    Oturumu yöneten Amerikalı CNBC sunucusu Hadley Gamble ile bir soru yüzünden diyalog tartışmasına giren Putin'in, "Önümde ne dediğimi duymamış gibi soruyu tekrarlayan güzel bir kadın var. Cevabı tekrar edeceğim." ifadeleri cinsiyetçi bulunup, Rus Lider'e eleştiriler getirmişti.

    RUSLAR AMERİKALI SUNUCUYU SUÇLADI

    Rusya ise oturumu yöneten Hadley Gamble'ı hedef aldı.

    Rus medyası, Hadley Gamble'ı Putin'in dikkatini dağıtmakla suçlayarak Amerikalı sunucunun bacaklarıyla Putin'i gafil avlamak için girişimde bulunduğunu iddia etti.

    Görüntülerle ilgili yorum yapması istenen beden dili uzmanı Judy James de tüm eski beden dili flört kılavuzları, ayağınızı birinin yönüne doğrultma hareketinin, 'cazibe ve çekicilik olarak işaret ettiğini' belirtti.

    Rusya'da gündem bacaklarını Putin'e uzatan ABD'li sunucu ViDEO

    Rusya da gündem bacaklarını Putin e uzatan ABD li sunucu #1

    Rusya da gündem bacaklarını Putin e uzatan ABD li sunucu #2

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    Rusya da gündem bacaklarını Putin e uzatan ABD li sunucu #5

    Rusya da gündem bacaklarını Putin e uzatan ABD li sunucu #6

    Rusya da gündem bacaklarını Putin e uzatan ABD li sunucu #7

    Rusya da gündem bacaklarını Putin e uzatan ABD li sunucu #8

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