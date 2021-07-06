Rusya’da kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı

28 yolculu AN-26 tipi yolcu uçağının enkazına ulaşılmasının ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, bölgeye ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), 28 yolculu AN-26 tipi uçağa ilişkin açıklama yaptı.

EMERCOM'dan yapılan açıklamada, “Havaalanının 3,8 kilometre kuzeyindeki Palana köyünde, daha önce kaybolan bir AN-26 yolcu uçağının enkazı bulundu." denildi.

"KURTARMA EKİPLERİNİN SAYISI ARTIRILACAK"

Çalışmaların sürdüğünün belirtildiği açıklamada, "Kurtarma ekipleri hızla olay yerine gidiyor. Çalışmalar devam ediyor. Bölge kordon altına alınacak, kurtarma ekipleri arama çalışmalarına başlayacak. Gün ışığının artmasıyla birlikte kurtarma ekiplerinin sayısı artırılacak” ifadelerine yer verildi.

ÖLÜ YA DA YARALI SAYISI BELİRTİLMEDİ

EMERCOM'dan yapılan açıklamada ölü ya da yaralı olup olmadığı belirtilmedi.