Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.
Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında yangın çıktı, çatı bir süre sonra çöktü.
Masum sivillerin olduğu konser salonunu taradılar: En az 133 kişi hayatını kaybetti
Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda en az 133 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
DEAŞ üstlendi
Yaşananların ardından olaya ilişkin yankılar sürerken saldırıyı üstlenen DEAŞ terör örgütü o anların görüntülerini paylaştı.
Moskova'daki konser baskınını gerçekleştiren saldırganların vücut kamerası görüntülerinde vahşetin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.
Saldırganların vücut kamerası görüntüleri yayınlandı
Saldırganlar rastgele etrafa ateş açarken çaresiz insanların bir şey yapamadığı görülüyor.
Yine görüntülerde bir saldırganın yerde yatan bir şahsı bıçakladığı anlar da yer aldı.
İşte vahşi saldırının o anları...
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