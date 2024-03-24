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Rusya'da konser salonuna saldırıdan yeni görüntüler

Rusya'da konser salonuna saldırıdan yeni görüntüler Rusya'da geçtiğimiz gün gerçekleştirilen terör saldırısında yeni görüntüler ortaya çıktı. Terör örgütü DEAŞ tarafından paylaşılan görüntülerde vahşetin boyutu bir kez daha gözler önüne serildi.