Rusya’da koronavirüs önlemlerinin hiçe sayıldığı konser tepki gördü

Basta lakaplı rapçinin, koronavirüsü hiçe sayarak binlerce kişinin katıldığı verdiği konser, sosyal medyada eleştirildi.

Rusya’da koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ederken, geçtiğimiz cuma günü St. Petersburg kentinde verilen konserde, önlemler hiçe sayıldı.

Gerçek ismi Vasiliy Mikhaylovich Vakulenko olan Basta lakaplı Rus rapçi, Ice Palace isimli mekanda binlerce kişinin katıldığı bir konser verdi.

Konser, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından ülkenin gündemine oturdu.

Rusya’da koronavirüs gölgesinde binlerce kişinin katıldığı rap konseri İZLE

“KURALLAR ÇİĞNENMEDİ” MESAJI

Basta konsere katılan hayranlarına, güvenlik kurallarını anladıkları ve bunlara uydukları için teşekkür eden bir mesaj yayınladı.

Konser sırasında koronavirüs kurallarının çiğnenmediğini iddia eden Basta, hayranlarının sosyal mesafe kurallarına uyduğunu, herkesin maske taktığını ve her köşe başında el dezenfektanları olduğunu belirtti.

Şehrin asayiş komitesinden izinleri olduğunu açıklayan Basta, sağlık yönetmeliklerine uyulduğunu ve konserin kontrol altında olduğunu ifade etti.

CAN KAYBI 40 BİNE YAKLAŞTI

Konserin görüntülerini izleyenler, Basta’yı ve konsere izin verenleri sert şekilde eleştirdi.

Koronavirüsün yayılmasına konserin yardımcı olduğu belirtenler; restoran, müze gibi mekanların kısıtlamalara tabi olduğu bir dönemde böyle bir etkinliğin düzenlenmesine izin verenlerin soruşturulmasını istedi.

Rusya’da toplam vaka sayısı 2 milyon 269 bin 316’ya, toplam can kaybı ise 39 bin 527’ye ulaştı.