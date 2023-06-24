Rus paralı asker Wagner'in ülkede darbe girişimi Türkiye'ye uçak biletlerini tüketti Rus paralı asker grubu Wagner'in isyanın ardından ülkede gerilim devam ederken paniğe kapılan vatandaşlar Tiflis, Astana ve Türkiye'ye uçak biletlerini tüketti.

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Rusya 24 Şubat 2022'de başlayan Ukrayna Savaşının ardından bir kez daha göç veriyor.

Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasında yeni bir kriz çıktı.

Ukrayna işgalinde kilit rol oynayan Rus paralı asker grubu Wagner, Moskova'ya başkaldırdı.

Konuya ilişkin konuşan Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, olayı darbe olarak nitelendirirken başkent Moskova'da da hareketli anlar yaşanmaya devam ediyor.

Putin, Wagner’in eylemini “silahlı isyan” olarak nitelendirdi.

Gerilim devam ediyor

Bunun ardından ülkenin birçok noktasında Rus askerlerinin geniş önlemler aldığı bildirildi.

Son olarak Rostov'un kontrolünü sağlayan Wagner birlikleri, Voronej üzerinden Moskova'ya gideceklerini açıkladı.

Rusya'da Moskova seçkinlerinin Wagner birlikleri Moskova'ya girerse şehri terk edeceği yönünde spekülasyonlar yapıldı.

Rusya'dan Türkiye'ye uçak biletleri tükendi

Wagner'in ilerleyişine devam etmesi birçok kesimde kaygıyla karşılandı.

Yaşanan gelişmlerin ardından Rusya'da vatandaşların kaygıları da arttı.

Bunun ardından tedirginlikleri devam eden vatandaşlar ülkeyi terk etmeye başladı.

Moskova'dan İstanbul'a uçak biletleri tükendi.

Alman Der Spiegel gazetesinin haberine göre, Spekülasyonlar sonucunda, Moskova-İstanbul seferleri haricinde Tiflis ve Astana seferlerinde de biletlerin tükendiği ifade ediliyor.

Putin'in seferberlik ilanında da aynısı yaşanmıştı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in seferberlik ilanından sonra Moskova'dan Türkiye'ye uçak biletleri tükenmişti.

Uçuş takip sistemi ‘flightradar24’ün paylaştığı görüntüde hava trafiğinin yoğun bir şekilde ilerlediği görülmüştü.