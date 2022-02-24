St. Petersburg şehrinde bir araya gelen savaş karşıtları slogan atarken Ukrayna saldırısının sonlandırılmasını isterken güvenlik güçlerinin müdahalesine uğradı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri operasyon emri vermesiyle uzun süredir devam eden Ukrayna-Rusya gerilimi sıcak çatışmaya dönüştü.

Rus askerlerinin birçok noktadan işgal başlattığı Ukrayna'ya ise uluslararası arenadan birçok destek gelirken Rusya'da da savaş karşıtları sokağa çıktı.

Rusya'da savaş karşıtı protesto düzenlendi VİDEO



RUSYA'DA SAVAŞ KARŞITI PROTESTO

Rusya'nın St. Petersburg kenti, Ukrayna'ya işgal başlatan Putin yönetimini protestoya sahne oldu.

Kent meydanına toplanan savaş karşıtları Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesine yönelik sloganlar attı.

Göstericilere ise Rus güvenlik güçleri müdahale ederek gözaltına aldı.