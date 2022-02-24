Euro
15.81
0.95%
Dolar
14.05
1.70%
Altın
869.77
2.52%
Borsa
1851
-8.17%
Bitcoin
512.272
-3.89%
BTXN Coin
38.80
-2.53%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C
    Rusya'da savaş karşıtı protesto düzenlendi

    Rusya'da savaş karşıtı protesto düzenlendi

    St. Petersburg şehrinde bir araya gelen savaş karşıtları slogan atarken Ukrayna saldırısının sonlandırılmasını isterken güvenlik güçlerinin müdahalesine uğradı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 19:51
    • Güncelleme : 24.02.2022 - 19:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri operasyon emri vermesiyle uzun süredir devam eden Ukrayna-Rusya gerilimi sıcak çatışmaya dönüştü.

    Rus askerlerinin birçok noktadan işgal başlattığı Ukrayna'ya ise uluslararası arenadan birçok destek gelirken Rusya'da da savaş karşıtları sokağa çıktı.

    Rusya'da savaş karşıtı protesto düzenlendi VİDEO

    RUSYA'DA SAVAŞ KARŞITI PROTESTO

    Rusya'nın St. Petersburg kenti, Ukrayna'ya işgal başlatan Putin yönetimini protestoya sahne oldu.

    Kent meydanına toplanan savaş karşıtları Rusya'nın Ukrayna'dan çekilmesine yönelik sloganlar attı.

    Göstericilere ise Rus güvenlik güçleri müdahale ederek gözaltına aldı.

    Rusya da savaş karşıtı protesto düzenlendi #1

    Rusya da savaş karşıtı protesto düzenlendi #2

    Rusya da savaş karşıtı protesto düzenlendi #3

    Rusya da savaş karşıtı protesto düzenlendi #4

    Rusya da savaş karşıtı protesto düzenlendi #5


    İlginizi Çekebilir

    Kripto paralar ile yatırıma başlamanın zamanı!
    Piyasalar Investment

    Kripto paralar ile yatırıma başlamanın zamanı!

    Gaziantep'te bomba gibi patlayan teneke ölümden döndürdü
    3. Sayfa

    Gaziantep'te bomba gibi patlayan teneke ölümden döndürdü

    Antalya'da 1 kiloluk balık, karabatağın boğazına takıldı
    3. Sayfa

    Antalya'da 1 kiloluk balık, karabatağın boğazına takıldı

    Görüş Bildir