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    Rusya'da şeker, karaborsaya düştü

    Şekerin karaborsaya düştüğü Rusya'da vatandaşlar bir marketten şeker alabilmek için birbirlerinin üzerine atladı.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 13:41
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    Rusya'da şeker, karaborsaya düştü

    Rusya, Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından birçok yaptırıma maruz kaldı.

    Ülkede çok sayıda ürüne ulaşmak, giderek zorlaşıyor.

    Marketlerde satılan ürünler, Ruslar tarafından evlerde stoklanıyor.

    Şekerin de karaborsaya düşmesiyle birlikte Ruslar marketlere akın etti.

    MARKETTEN ŞEKER ALMAK İÇİN KAPIŞTILAR

    Az sayıda bulunan şeker satan bir market, alıveriş sepetini Rusların beklediği alana iterek şekerlerin nasıl alındığını gözler önüne serdi.

    Rusya'da şeker, karaborsaya düştü VİDEO

    KAPIŞMA ANLARI KAMERADA

    Alışveriş sepetindeki şekerleri ellerini dolduracak kadar alan Ruslar, market çalışanları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    ŞEKER İÇİN BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE ATLADILAR

    Kayda alınan görüntüde, Rusların şeker alabilmek için birbirlerinin üzerine atladığı görüldü.

    Rusya da şeker, karaborsaya düştü #1

    Rusya da şeker, karaborsaya düştü #2


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