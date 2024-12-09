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Haber Merkezi

61 yıllık Baas rejimi çöktü, Esad ise Şam'dan kaçtı.

Esad'ın Şam'dan kaçmasının ardından muhalifler, kent merkezinde de kontrolü sağladı.

Suriye'de muhaliflerin Beşar Esad rejimini yıkmasıyla beraber ülkenin bayrağı da değişti.

Esad yönetiminde kullanılan 2 yıldızlı bayrağın yerini, muhaliflerin 3 yıldızlı bayrağı aldı.

MOSKOVA'DA SURİYE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE YENİ BAYRAK

Suriye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde de bayrak değişimi vakit kaybetmeden değiştirildi.

Büyükelçilik binasında, yeni Suriye bayrağı göndere çekildi.

Diplomatlar "Özgür Suriye" ve "Suriye tüm Suriyelilere aittir" sloganları attı

MUHALİFLERİN 3 YILDIZLI YENİ BAYRAĞI

Yeşil, beyaz, siyah ve kırmızı bayrak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin ilk bayrağıdır ve en kısa kullanımı ile 1961'den 1963'e kadardır. Aynı zamanda devam eden Suriye İç Savaşı sırasında Suriye Muhalefeti'nin bayrağıdır.

Devam eden iç savaş sırasında, Suriye Ulusal Konseyi tarafından temsil edilen Suriye muhalefeti, daha sonra Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu tarafından 1932 bağımsızlık bayrağının 2:3 en boy oranıyla değiştirilmiş bir versiyonunu kullandı.

Değiştirilmiş bağımsızlık bayrağı, 2011 sonlarında protestocu muhalefetin evrensel bir göstergesi olarak kullanılmaya başlandı. Muhalefet, kendilerini mevcut Suriye hükûmetinden ayırmak istedi ve Suriye'nin Fransa'dan bağımsızlığını kazandığında kullanılan bayrağın kullanılmasını tercih etti.