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Rusya’da toplu aşılama bugün başlıyor

Rusya’da toplu aşılama bugün başlıyor

Rusya, bugün toplu koronavirüs aşı uygulamasına başlıyor. Aşı olmak isteyen Ruslar, Sputnik V ve EpiVacCorona olmak üzere iki aşı arasından seçim yapabilecek.