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    Rusya’da toplu aşılama bugün başlıyor

    Rusya, bugün toplu koronavirüs aşı uygulamasına başlıyor. Aşı olmak isteyen Ruslar, Sputnik V ve EpiVacCorona olmak üzere iki aşı arasından seçim yapabilecek.
    • DHA
    • 18.01.2021 - 08:11
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    Rusya’da toplu aşılama bugün başlıyor

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 13 Ocak'ta toplu aşılamaya geçilmesi talimatını vermişti.

    Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise yaklaşık 2,1 milyon koronavirüs aşı dozunun, ocak ayında dağıtımının yapılacağını açıklamıştı.

    Bugün, Rusya'da toplu koronavirüs aşılama kampanyası başladığı açıklandı.

    İSTEĞE GÖRE AŞI UYGULANACAK

    Şu ana kadar Rusya'da iki koronavirüs aşısı tescil edildi.

    Gamaleya Bilimsel Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ‘Sputnik V’ koronavirüs aşısı ve Viroloji ve Biyoteknoloji Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen ‘EpiVacCorona’ koronavirüs aşısı isteğe göre Ruslara uygulanacak.

    Rusya’da toplu aşılama bugün başlıyor #1

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