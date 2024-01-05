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Sosyal medya platformlarında her geçen gün bir başka ilginç video ortaya çıkıyor.
Rusya’da farklı deney videoları çeken bir genç, bu kez pes dedirtti.
5 litre suyu çatalla içti
İzleyenlerin anlam veremediği videoda genç, 5 litrelik suyu çatalla içmeye başladı.
Bu anları kayda alan genç, zaman sayacını da açtı.
Çatalla suyunu içmeye devam eden gencin saatler ilerledikçe bitkin düşmesi gözlerden kaçmadı.
7 saatte bitirdi
Video hakkında en merak edilen şey ise gencin 5 litrelik suyu çatalla ne kadar sürede bitirdiği.
Genç, çatalladığı suyu tam olarak 7 saat 4 dakika içinde bitirdi.
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