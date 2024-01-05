Rusya'daki gençten ilginç deney! 5 litrelik suyu çatalla içti: Bakın kaç saat sürdü... Sosyal medya platformunda deney videoları çeken genç, bu kez eline aldığı çatalla 5 litrelik suyu içmeye çalıştı. Genç suyu tam olarak 7 saatte bitirdi.

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Sosyal medya platformlarında her geçen gün bir başka ilginç video ortaya çıkıyor.

Rusya’da farklı deney videoları çeken bir genç, bu kez pes dedirtti.

5 litre suyu çatalla içti

İzleyenlerin anlam veremediği videoda genç, 5 litrelik suyu çatalla içmeye başladı.

Bu anları kayda alan genç, zaman sayacını da açtı.

Çatalla suyunu içmeye devam eden gencin saatler ilerledikçe bitkin düşmesi gözlerden kaçmadı.

7 saatte bitirdi

Video hakkında en merak edilen şey ise gencin 5 litrelik suyu çatalla ne kadar sürede bitirdiği.

Genç, çatalladığı suyu tam olarak 7 saat 4 dakika içinde bitirdi.