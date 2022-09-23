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    Rusya'dan Antalya'ya son uçak bileti, 11 bin dolara satıldı

    Rusya'da ilan edilen seferberlik sonrasında, vatandaşların turistik kentlere olan akınları uçak biletlerini 10 kat artırdı.
    • 23.09.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 12:17
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    Rusya'dan Antalya'ya son uçak bileti, 11 bin dolara satıldı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıkladığı kısmi seferberlik sonrası, özellikle Türkiye'ye gelen uçakların fiyatlarında büyük artışlar oluştu.

    Karar sonrası başta Moskova olmak üzere Rusya'dan uçuşa açık kentlere büyük talep oluştu.

    Rusya vatandaşlarının turizmde en çok tercih ettiği kent olan Antalya, yurt dışında en çok yerleşik yaşamı tercih ettikleri şehirlerin de başında geliyor.

    Bilet fiyatları 10 kat arttı

    Vatandaşların Antalya, İstanbul, İzmir, Dubai, Taşkent, Bakü, Tiflis, Erivan, Astana gibi şehirlere yoğun talebi nedeniyle uçak bileti fiyatlarında 10 kattan fazla artış yaşandı.

    Çarşamba gününden itibaren Moskova ve Rusya'nın diğer kentlerinden Antalya'ya olan uçuşların biletleri, hızla tükendi.

    Çarşamba itibarıyla bilet fiyatlarında başlayan artış, ciddi boyutlara ulaştı.

    Rusya dan Antalya ya son uçak bileti, 11 bin dolara satıldı #1

    Uçak bileti 11 bin dolara satıldı

    Moskova Domodedovo Havaalanı'ndan bugün Antalya'ya kalkacak uçağın son koltuğunun, 650 bin 859 rubleye yani yaklaşık 11 bin dolara satıldığı belirtildi.

    Kış dönemine ilişkin Rusya'dan rezervasyon devam ediyor

    Öte yandan turistik seyahat amaçlı yapılan rezervasyonlarda henüz iptaller olmadığını belirten, Antalya ile Rusya arasında faaliyet gösteren tur operatörü firması yetkilileri, ekim ayı veya kış dönemine ilişkin Rusya'dan rezervasyon almaya devam ettiklerini açıkladı.

    Durumun 1 hafta içinde daha da netleşebileceğini belirten yetkililer, 18 ile 65 yaş arası olup yedek asker kapsamındaki kişilere ilişkin iptaller olabileceğini dile getirdi.

    Rusya'dan Antalya'ya düzenlenen tur paketleri genellikle 7-14 gün aralıklarından oluşuyor.

    18- 65 yaş arası yolculara askeri sicil kaydı soruluyor

    DHA'nın haberine göre, hava yolu şirketlerinden birçoğu  kısmi seferberlik ilanı gereği, 18 ile 65 yaş arasındaki erkek yolculardan askeri sicil ve kayıt ofisinden belge istiyor.

    Rusya dan Antalya ya son uçak bileti, 11 bin dolara satıldı #2


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