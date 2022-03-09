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- Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan 4 gemi yola çıktı
Rusya'dan ayçiçek yağı taşıyan 4 gemi yola çıktı
Denizcilik Genel Müdürlüğü: Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir
- Haber Merkezi
- 09.03.2022 - 18:29
Denizcilik Genel Müdürlüğü: Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir.
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