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    Rusya'dan gelen ayçiçek yağı yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı

    Rusya'nın Yisk limanından 9 Mart'ta çıkış yapan 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü Lilac isimli gemi, Mersin'e ulaşarak yolculuğunu tamamladı.
    • İHA
    • 16.03.2022 - 00:26
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    Rusya'dan gelen ayçiçek yağı yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı

    Tonlarca ayçiçeği yağını taşıyan yük gemisi, Rusya’nın Yisk Limanı’ndan çarşamba günü hareket etti.

    Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda geçiş yaptı.

    7 GÜNLÜK YOLCULUĞUNU TAMAMLAYARAK MERSİN'E ULAŞTI

    Marmara Denizi’nde yol alarak Çanakkale Boğazı’ndan da geçiş yapan gemi, 7 günlük yolculuğunun ardından Mersin'e ulaştı.

    6 BİN TON YAĞ DEPOLARA AKTARILACAK

    Mersin açıklarında bekleyen geminin, bugün sabah saatlerinden itibaren 5 mil açıktaki özel bir firmaya ait platforma yanaşarak, 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yükünü, firmanın depolarına aktarması bekleniyor.

    Rusya dan gelen ayçiçek yağı yüklü ilk gemi Mersin e ulaştı #1

    Rusya dan gelen ayçiçek yağı yüklü ilk gemi Mersin e ulaştı #2


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