Rusya’dan bazı ülkelere uçuşlar yeniden başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan bazı uçuşlara 25 Mayıs’ta başlayacak olan Rusya’nın, Türkiye kararı da kısa süre içerisinde belli olacak.

Rusya'nın koronavirüs kriz merkezinin yetkilileri, başkent Moskova ile İzlanda’nın başkenti Reykjavik arasındaki uçuşların 25 Mayıs’ta başlayacağını açıkladı.

Yetkililer, Moskova ile Malta’nın başkenti Valetta arasındaki uçuşların aynı tarihten itibaren haftada iki defa gerçekleştirileceğini söyledi.

SUUDİ ARABİSTAN’A HAFTADA 3 KEZ UÇUŞ

Bunun yanında, Moskova’dan Meksika’nın sahil kenti Cancun’a haftada üç uçuş gerçekleştirilecek.

Moskova-Lizbon uçuşları da yine haftada üç defa yapılacak.

Suudi Arabistan’a Moskova’dan yapılacak uçuşların da haftada üç defa olacak şekilde düzenleneceği kaydedildi.

TÜRKİYE KARARI BEKLENİYOR

Rusya’nın pandemi nedeniyle uçuşları durdurduğu ülkelerden biri de Türkiye.

Nisan ortasından beri geçerli olan uçuş yasağı kararının süresi 1 Haziran’da dolacak.

Bu tarih sonrasında Türkiye’ye uçuşların başlayıp başlamayacağı kararının yakında alınması bekleniyor.