Euro
10.2709
0.01%
Dolar
8.4554
-0.55%
Altın
501.15
0.37%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
409.574
-5.17%
EXEN Coin
35.79
-1.78%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C
    Rusya’dan bazı ülkelere uçuşlar yeniden başlıyor

    Rusya’dan bazı ülkelere uçuşlar yeniden başlıyor

    Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan bazı uçuşlara 25 Mayıs’ta başlayacak olan Rusya’nın, Türkiye kararı da kısa süre içerisinde belli olacak.
    • AA
    • 15.05.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 13:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Rusya'nın koronavirüs kriz merkezinin yetkilileri, başkent Moskova ile İzlanda’nın başkenti Reykjavik arasındaki uçuşların 25 Mayıs’ta başlayacağını açıkladı.

    Yetkililer, Moskova ile Malta’nın başkenti Valetta arasındaki uçuşların aynı tarihten itibaren haftada iki defa gerçekleştirileceğini söyledi.

    SUUDİ ARABİSTAN’A HAFTADA 3 KEZ UÇUŞ

    Bunun yanında, Moskova’dan Meksika’nın sahil kenti Cancun’a haftada üç uçuş gerçekleştirilecek.

    Moskova-Lizbon uçuşları da yine haftada üç defa yapılacak.

    Suudi Arabistan’a Moskova’dan yapılacak uçuşların da haftada üç defa olacak şekilde düzenleneceği kaydedildi.

    TÜRKİYE KARARI BEKLENİYOR

    Rusya’nın pandemi nedeniyle uçuşları durdurduğu ülkelerden biri de Türkiye.

    Nisan ortasından beri geçerli olan uçuş yasağı kararının süresi 1 Haziran’da dolacak.

    Bu tarih sonrasında Türkiye’ye uçuşların başlayıp başlamayacağı kararının yakında alınması bekleniyor.

    Rusya’dan bazı ülkelere uçuşlar yeniden başlıyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir